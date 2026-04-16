Olson impulsa educación con apoyo a primaria Ford 127.

Chihuahua, Chih.– Con el compromiso de seguir fortaleciendo la educación y mejorar las condiciones en las que estudian niñas y niños, el diputado Olson realizó la entrega de un apoyo superior a los 80 mil pesos a la escuela primaria Ford 127, gracias al apoyo del programa de Diputado Infantil.

Durante su visita al plantel, Olson destacó que invertir en educación no es un gasto, sino una apuesta directa al futuro de Chihuahua, ya que mejores espacios educativos permiten un mejor desarrollo académico y personal de los estudiantes.

“El futuro de Chihuahua se construye en las aulas. Por eso es fundamental que nuestras niñas y niños cuenten con espacios dignos, seguros y adecuados para aprender”, expresó.

El apoyo entregado será destinado a mejorar la infraestructura y atender necesidades prioritarias del plantel, beneficiando directamente a la comunidad escolar.

Directivos, docentes y padres de familia agradecieron el respaldo, señalando que este tipo de acciones impactan de manera positiva en el día a día de los alumnos.

Finalmente, Olson reiteró su compromiso de continuar cercano a las escuelas y a las familias chihuahuenses, gestionando recursos que contribuyan a mejorar la calidad educativa en el estado.