El triunfo de David (Irán) frente al Goliat Biçéfalo (USA/Israel).

ARTURO LIMON

Nada es más humillante que la derrota indigna, eso es lo que estamos presenciando y si lo duda, solo vea la historia que corre ante nuestro ojos, no en los medios captados desde las grandes corporaciones televisivas y o las cadenas noticias hasta los amanuenses locales ya sea esto a nivel estatal o nacional, que toman dictados de sus amos en turno, para referir solo la verdad comoda a esos interese y dejand e lado su cita con la historia que abrir documentos y dira quien fue capaz de referir la verdad y no la soslayo por mezquindad o avaricia.

Lo que sucedió esta semana de la masacre perpetrada por el genocida Netanyahu en Líbano cuando se hablaba de haber acordado ya un alto fuego a la encerrona que busca acuerdos hoy l momento de escribir estas líneas en Islamabad capital de Paquistán que actúa como negociadora en búsqueda de la paz de esta absurda guerra desencadenada por la avaricia petrolera deTrump y los afanes expansionistas de Netanyahu.

Al momento de escribir estas líneas llegan refuerzo negociadores de Irán, en tanto cañonera americanas pretenden engañar con el señuelo de que han abierto el estrecho de Ormuz, mientras que en la realidad retroceden ante el amago de los misiles y drenes de los Iraníes.

La súbita agresión el pasado 28 de febrero al haber visto masacrar a manera de un holocausto inentendible de 175 niñas en la escuela de Minab en una región agrícola de Irán, casi a la par de la muerte de su líder político teológico el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, quien murió ese día, a los 86 años tras un ataque conjunto de EE. UU. e Israel contra su residencia en Teherán. La televisión estatal iraní confirmó su fallecimiento, y el gobierno declaró 40 días de luto. El ataque causó también la muerte de varios familiares.

SACRIFICIO Y MARTIRIO

Sin duda creo que Esta fue la levadura inimaginada para que HOY coman los Estados Unidos e Israel el amargo pan de la guerra mismo que ellos crearon al dar muerte y en consecuencia martirizar a esa aproximadamente 200 personas que en una acción que ha de ser llamado de HOLOCAUSTO Y DECAPITACION al ver masacrar a estas personas, IRAN SE UNIFICO ANTE EL ADVERSARIO COMUN QUE ERA EL BICEFALO GOLIATH QUE AMENAZABA NO SOLO ELLOS SINO A LA REGION TODA. Por eso que nadie se admire que Huties , Irakies , libaneses y todos aquellos que no muestran el rostro tan abiertamente, pero saben que parar a este bicéfalo arrasador es tarea ya obligada antes de que intentan tocar y derribar más puertas que las ay tiradas en el mismo Irak, Afganistán, Libia, siria y los que han dañado a su paso, lo sorprendente es que a Bibi Netanyahu y Donald Trump los requieren en las plazas públicas sus propios pueblos para que se vayan del poder y dejen sus liderazgos y es por ello que no ha de sorprender a nadie que cientos de miles de personas salen a las calles en Estados Unido spara pedir la salida de Donald Trump a quien no aceptan en su pretendido actuar como rey, las calle se llenan al igual que en Tel Aviv y otros centros de población en Israel para pedir la salida de Netanyahu a quien la cárcel le espera al dejar el poder como a Trump.

Y de manera contrastante los miles de personas que sostienen con su presencia en las calles (sin importarles los bombardeos genocidas de USA/ISRAEL) a su líderes de parte de los iraníes , manifestándolo en calles repletas, en tener la disposición de que 7 Millones de iraníes declaran estar interesados en sumarse al ejercito de su país para defenderle de un invasión norteamericana, de darse esta, vaya contraste!!!

DESENLACE

Nadie sabe que será la resultante de esto, Trump actúa como un embaucador invariablemente y puede salir por cualquier puerta la que le agrada más, la del engaño, dice que Ormuz está abierto cuando él lo cerro, dice que no son ciertos los 10 puntos que horas antes el mismo acepto, envía más barcos y aviones con jóvenes militares norteamericano para defender los “intereses de la banda de mafiosillos de las inmobiliarias de Nueva York” que representan su yerno Jared Kushner y su amigo inmobiliario de apellido Wilcox que hacen un trio visible con J.D. Vance quien en esa reunión se jugó hasta la vida, considerando como se las gasta con las misiones de negociación Estados Unidos e Israel, si al cierre el día que usted lee estas líneas o se prorroga habrá que ver , porque ahora la moneda está en el aire, pero la cara A podría llevarnos a un retorno las capitales a consulta y precisión para retomar y la B a cerrar el dialogo y continuar la guerra, una tercera opción C es la de que Estados Unidos e Israel están reacomodando fuerzas para el rearme y como en la opción B LA OPCIN MS INDESEABLE LA CONTINUCIOND ELA GUERRA AL PARECER AHORA CON LA OTAN AGREGADA, ESPEREMOS NO VER LA CONTINUDAD DE LO QUE USA Y OTAN DE COMPAÑIA YA HICIERON EN LA YUGOESLAVIA DE TITO Y LA LIBIA DE MUAMAR EL GADAFI, SERIA MUY PENOSO Y DEBO SEÑALAR, AUN SIN DESEARLO, QUE INTENTAR ARRASAR A IRAN Y ROLOGAR YA NO LA GUERRA SINO EL GENOCIDIO ABRIRIA LA PUERTA A LA GUERRA GENERALIZADA ES DECIR LA ANTESALA DE UNA GUERRA MUNDIAL QUE NO DESEAMOS TENDRA ESENCIA NUCLEAR, PORQUE ES LO QUE SIGUE LAMENTABLEMENTE.

COROLARIO

Es claro que hasta este momento el ganador de la guerra es Irán, con su bomba del estrecho de Ormuz, cuyo detonador está en yuanes ya no en dólares, con la solidez de su pueblo que hace honor a su tradición que data de más de 3000 años de historia que al parecer nadie en la Casa Blanca leyó, y de plano lo obligado frenar al genocida gobierno israelí y al sionismo encarnado en Benjamín Netanyahu.Bien por Irán que hoy nos recuerda al triunfo de Viet Nam