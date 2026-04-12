Exhorta Municipio a cuidado de mascotas en Día Nacional del Animal de Compañía.

Promueven la tenencia responsable y el respeto hacia los animales de compañía.

En el marco del Día Nacional del Animal de Compañía, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, hace un llamado a la ciudadanía a reforzar el cuidado responsable de perros y gatos, reconociendo su importancia dentro de las familias y la comunidad.

Esta conmemoración invita a reflexionar sobre la responsabilidad que implica integrar a un animal de compañía al hogar: atención médica oportuna, alimentación adecuada, un espacio seguro y condiciones que aseguren una vida digna.

Como base para su cuidado, se promueven las cinco libertades de los animales: vivir libres de hambre y sed; de incomodidad; de dolor, lesiones o enfermedades; así como contar con la posibilidad de expresar su comportamiento natural. Estos principios orientan las acciones necesarias para garantizar su adecuado desarrollo y una convivencia sana.

Asimismo, se destaca que la tenencia responsable incluye acciones como la esterilización, la vacunación, la desparasitación y la supervisión constante, con el fin de prevenir el abandono y reducir riesgos tanto para los animales como para la comunidad.

El Gobierno Municipal recuerda que el abandono es una falta sancionable conforme a la normatividad vigente, por lo que se exhorta a las familias a tomar decisiones informadas antes de integrar un animal de compañía a su entorno.

A través de programas permanentes como el Esterimóvil y el Centro Fijo de Esterilización, se facilita el acceso a servicios que contribuyen al control poblacional y al cuidado adecuado de perros y gatos, fortaleciendo la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.

De esta manera, se impulsan acciones que promueven el respeto hacia los animales de compañía y fomentan una participación ciudadana más consciente en Chihuahua capital.