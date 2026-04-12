Continúa Gobierno del Estado con rehabilitación integral del Teatro de los Héroes.

Se determinó conjuntar todas las etapas del proceso con el objetivo de optimizar el tiempo de intervención.

El Gobierno del Estado determinó llevar a cabo en un solo periodo los trabajos de rehabilitación integral del Teatro de los Héroes, al incorporar las distintas fases del proyecto en un esquema de atención continua, que optimizará tiempos y garantizará una intervención más eficiente.

Esta acción forma parte del trabajo coordinado entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de fortalecer la infraestructura cultural del estado y garantizar el aprovechamiento de la misma.

Las labores están encaminadas a renovar distintos elementos del recinto, como son las butacas, pisos, pintura y mecánica teatral, así como la mejora de las diferentes áreas de servicio, con el fin de mejorar las condiciones tanto para artistas como público asistente.

Con estas acciones se proyecta entregar un Teatro de los Héroes renovado, funcional y acorde a las necesidades del sector cultural, lo que representa un avance significativo al consolidar un espacio más seguro, moderno y adecuado para el desarrollo artístico en la entidad.

Las afectaciones derivadas de estos trabajos se atienden de manera coordinada con compañías y promotores, con seguimiento puntual a cada caso.

Para el trámite del reembolso correspondiente, podrán acercarse a las instalaciones del Teatro, donde se les brindará la atención necesaria conforme a la normatividad aplicable.