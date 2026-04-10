Emiliano Aguilar insinúa colaboración con Majo

fuente: infobae

Emiliano Aguilar sugiere una posible colaboración con Majo Aguilar y coloca a la dinastía de nuevo en la conversación musical.

En un reciente encuentro con la prensa, el cantante adelanta que su relación con su prima es cercana y reconoce que ella fue inspiración para crear su propia trayectoria, pese a las polémicas familiares que los rodean.

Aguilar, quien prepara material nuevo, insiste en que el vínculo artístico con Majo podría materializarse pronto.

Emiliano Aguilar destaca la influencia de Majo en su carrera

El músico afirma que su prima es pieza clave en su desarrollo profesional.

“Mi inspiración para empezar a soltarme es mi prima Majo, porque ella se abrió sola y mira dónde está ahora”, dice Emiliano Aguilar.

Recuerda que recientemente compartió tiempo con ella: “Ayer la vi, fuimos a comer y todo estuvo bien chido. Tenía ya rato”.