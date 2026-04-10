Agricultores de riego ya pueden tramitar el apoyo de fertilizante para sus siembras.

Como parte del esquema de apoyos del programa Cuenta Conmigo en el Campo, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que ya se encuentra disponible la convocatoria para acceder al apoyo de fertilizante sólido, dirigido a la agricultura de riego.

Se otorgará a un máximo de 200 kilogramos por hectárea, con un límite de una tonelada por persona y una extensión de hasta 5 hectáreas.

El monto máximo de apoyo será de 8 mil pesos por persona productora. La convocatoria se encuentra vigente a partir de su publicación y hasta el 31 de julio de 2026, o agotar recursos.

Las y los solicitantes deben presentar la documentación correspondiente en las ventanillas habilitadas y dentro de los plazos establecidos en la convocatoria, los requisitos completos y la información se encuentran disponibles en el sitio oficial: https://www.chihuahua.gob.mx/sdr

El trámite puede realizarse en las oficinas de Departamento de Agricultura de la SDR, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, código postal 31200, en la ciudad de Chihuahua.

También se puede acudir a las ventanillas que instaladas en las presidencias municipales, a través del personal de residentes adscritos a la SDR.

Para mayor información, asesoría o aclaraciones, asistir a las oficinas o comunicarse al teléfono (614) 429 33-00, extensiones 12516, 12540 y 12553, en horario de oficina y días hábiles.