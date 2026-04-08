¿Te quieren ayudar con tu declaración anual? Cuídate de fraudes

Con motivo de la temporada de declaración anual patrimonial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Policía Cibernética exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar ser víctima de ciberdelitos al momento de realizar este trámite.

Durante este periodo, es común que personas malintencionadas utilicen redes sociales y plataformas digitales para ofrecer servicios fraudulentos, haciéndose pasar por profesionales o despachos contables, con el objetivo de obtener información personal o realizar cobros indebidos.

Por ello, se recomienda a las y los contribuyentes:*• Verificar que el servicio sea ofrecido por contadores certificados.

• Evitar solicitar apoyo a través de redes sociales o perfiles no oficiales.• No realizar pagos sin validar la identidad y profesionalismo del prestador de servicios.• Desconfiar de ofertas que prometen resultados rápidos o “garantizados”.

La Policía Cibernética recuerda que la protección de los datos personales y financieros es fundamental, por lo que invita a la población a mantenerse informada y reportar cualquier situación sospechosa ante las autoridades correspondientes.