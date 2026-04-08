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¿Te quieren ayudar con tu declaración anual? Cuídate de fraudes

Michelle Mtzdestacadofraudesmunicipiosat

Con motivo de la temporada de declaración anual patrimonial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Policía Cibernética exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar ser víctima de ciberdelitos al momento de realizar este trámite.

Durante este periodo, es común que personas malintencionadas utilicen redes sociales y plataformas digitales para ofrecer servicios fraudulentos, haciéndose pasar por profesionales o despachos contables, con el objetivo de obtener información personal o realizar cobros indebidos.

Por ello, se recomienda a las y los contribuyentes:*• Verificar que el servicio sea ofrecido por contadores certificados.

• Evitar solicitar apoyo a través de redes sociales o perfiles no oficiales.• No realizar pagos sin validar la identidad y profesionalismo del prestador de servicios.• Desconfiar de ofertas que prometen resultados rápidos o “garantizados”.

La Policía Cibernética recuerda que la protección de los datos personales y financieros es fundamental, por lo que invita a la población a mantenerse informada y reportar cualquier situación sospechosa ante las autoridades correspondientes.

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