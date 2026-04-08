Refuerza alcalde Marco Bonilla seguridad de la Capital con 10 nuevos elementos caninos para el grupo K-9.

El alcalde Marco Bonilla hizo entrega de 10 elementos caninos K-9 para fortalecer las capacidades de la Policía Municipal con estos elementos especializados en tareas de detección, protección y búsqueda, que contribuirán a reforzar la seguridad y tranquilidad de las familias de la capital.

Durante el evento, el alcalde Marco Bonilla destacó que la integración de estos ejemplares representa una decisión firme de su administración para seguir defendiendo la paz en la ciudad, al contar con binomios altamente capacitados para la detección de explosivos, localización de sustancias ilícitas, incluido el fentanilo, así como labores de guardia y protección.

“Estos nuevos agentes K-9 vienen a reforzar la defensa de nuestra ciudad y la tranquilidad de cada familia. Son ejemplares jóvenes, certificados y plenamente aptos, que reflejan el compromiso de este Gobierno Municipal de no dar un paso atrás frente a quienes amenazan nuestra paz”, expresó el edil.

Con la incorporación de los nuevos ejemplares, Canelo, Tyson, Rex, Lupo, Aquiles, Mane, Jefe, Arca, Frank y Hades, el grupo K-9 queda conformado por un total de 18 elementos operativos, como parte de un proceso de renovación que incluye el retiro digno de cinco caninos que concluyeron su servicio: Lulú, Fausto, Loco, Aria y Neo.

El alcalde subrayó que esta acción forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la renovación total de la flotilla de patrullas, la consolidación del Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua como referente nacional, y la construcción de la Comandancia Oriente para ampliar la capacidad operativa en la ciudad. “La seguridad no se improvisa, se construye con visión, inversión, disciplina y carácter. En Chihuahua vamos a seguir trabajando para que cada familia viva con paz, orden y oportunidades”, remarcó.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, celebró la llegada de los nuevos integrantes del grupo K-9, al considerarlos una de las unidades más valiosas de la corporación.

“Los binomios K-9 se distinguen por su alto nivel de profesionalismo, coordinación y confianza. Gracias a su preparación especializada, participan en la detección de sustancias ilícitas, búsqueda y rescate, así como en operativos estratégicos que requieren precisión y rapidez”, señaló.

Asimismo, reconoció el compromiso de los elementos policiales y sus familias, quienes contribuyen al cuidado y desarrollo de estos ejemplares, fortaleciendo el vínculo necesario para su desempeño.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón, destacó que estos binomios son resultado de la visión, inversión y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.