Acerca Municipio servicios de salud del IMPAS para la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa a la ciudadanía sobre los servicios disponibles en sus tres subdirecciones, enfocados en el cuidado integral de la salud.

En el área de Salud Mental, se brinda terapia psicológica individual, en pareja o familiar, así como grupos terapéuticos dirigidos a la población y en Rehabilitación, se cuenta con el Gimnasio Adaptado, donde se ofrecen servicios como activación física, terapia de lenguaje, terapia con realidad virtual y terapia motriz.

Por su parte, en Promoción y Atención a la Salud, se otorgan consultas médicas y dentales.

Las personas interesadas pueden agendar su cita comunicándose al 072, extensiones 2259, 2260 y 2261. Cabe señalar que todos los servicios cuentan con una cuota de recuperación y se puede solicitar un estudio socioeconómico para una mejor atención.

Además, se recuerda que la línea en crisis *800 “Hablar Salva Vidas” se mantiene disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para brindar apoyo a quienes lo necesiten.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir acercando servicios de salud accesibles y oportunos para las y los chihuahuenses.