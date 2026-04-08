Entrega alcalde ampliación de alumbrado y apoyos en la colonia Soto

El alcalde realizó la entrega de una ampliación de alumbrado público en la colonia Soto, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias.

La obra consistió en la instalación de 140 metros de red, seis postes y seis luminarias, con una inversión de 500 mil pesos.

En materia de educación y salud, se informó sobre la adquisición de cuatro camiones escolares con una inversión de 1.5 millones de pesos, así como la entrega de tres ambulancias, con un costo de 974 mil pesos.

Dentro de los apoyos sociales, destaca el Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), que actualmente beneficia a 64 personas.

En apoyo al sector rural, autoridades realizaron la entrega de semillas de diversos cultivos como chile chilaca, melón, acelga, tomate, cilantro, zanahoria, calabaza y rábano.

Además, se distribuyeron mil pacas de rastrojo en 65 comunidades, con una inversión de 450 mil pesos, así como alimento para ganado, incluyendo concentrado lechero y maíz rolado, con una inversión de 4 millones de pesos.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer tanto el desarrollo urbano como el bienestar social y el impulso al campo.