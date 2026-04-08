Atacan a sexagenario para robarle vehículo en la Campesina

Un hombre de 60 años, identificado como Luis Praxedis Arzaga, fue víctima de un violento ataque con arma blanca cuando se encontraba al exterior de un domicilio presuntamente utilizado como “picadero”, en la colonia Campesina.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Claveles y Narcisos, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el afectado fue agredido en al menos cinco ocasiones con el objetivo de despojarlo de un vehículo que utilizaba para laborar en una plataforma privada de transporte.

Tras la agresión, particulares trasladaron de emergencia al hombre a un hospital, donde ingresó en estado crítico, antes de que arribaran las autoridades al lugar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a la escena y procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía, quienes iniciaron con la recolección de evidencia para esclarecer el ataque.

Horas más tarde, se informó que el vehículo robado, un Nissan March, fue localizado abandonado en el cruce de Paseos del Acueducto y calle 46, en la colonia Zarco.