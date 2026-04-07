Guerra en Medio Oriente provocará más inflación y menor crecimiento: FMI.

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Incluso si el conflicto se resuelve rápidamente, el organismo reducirá sus previsiones de crecimiento mundial y elevará sus perspectivas de inflación, dice Kristalina Georgieva.

La guerra en Oriente Medio provocará una mayor inflación y un menor crecimiento mundial, declaró a Reuters la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, antes de la publicación de un nuevo pronóstico sobre la economía mundial previsto por el organismo financiero internacional para la próxima semana.

La guerra ha provocado la peor interrupción de la historia en el suministro energético mundial, con millones de barriles de producción de petróleo paralizados debido al bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, crucial para el transporte de una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

Incluso si el conflicto se resuelve rápidamente, el FMI reducirá sus previsiones de crecimiento económico y elevará sus perspectivas de inflación, según declaró la directora gerente del FMI.

Se espera que el FMI publique diversos escenarios en su próximo informe Perspectivas de la Economía Mundial, que se publicará el 14 de abril.

En una entrada de blog del 30 de marzo, ya había insinuado una posible revisión a la baja, citando el impacto asimétrico de la guerra y las condiciones financieras más restrictivas.

Sin la guerra, el FMI había previsto una ligera mejora en su proyección de crecimiento global del 3.3% en 2026 y del 3.2% en 2027 .

“En cambio, todos los caminos conducen ahora a precios más altos y a un crecimiento más lento”, dijo Georgieva.

La guerra ha reducido el suministro mundial de petróleo en un 13%, dijo, lo que ha tenido repercusiones en los envíos de petróleo y gas y en cadenas de suministro relacionadas, como el helio y los fertilizantes.

Incluso un cese rápido de las hostilidades y una recuperación relativamente veloz darán lugar a una revisión a la baja “pequeña” de la previsión de crecimiento y a una revisión al alza de la previsión de inflación, afirmó. Si la guerra se prolonga, el efecto sobre la inflación y el crecimiento será mayor.

Las reuniones de primavera del FMI están a la vista

Se prevé que la guerra domine el tema central de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial que se celebrarán en Washington la próxima semana, con la asistencia de funcionarios financieros procedentes de todo el mundo.

Los países pobres y vulnerables, sin reservas energéticas, serán los más afectados, añadió Georgieva, señalando que muchos países tenían poco o ningún margen fiscal para ayudar a sus poblaciones a sobrellevar el aumento de precios causado por la guerra.

Georgieva afirmó que algunos países habían solicitado ayuda financiera, pero no los identificó. Añadió que el FMI podría ampliar algunos programas de préstamos existentes para satisfacer las necesidades de los países. El 85% de los miembros del FMI son importadores de energía.

El impacto ha sido asimétrico, afectando con mayor dureza a los países importadores de energía, pero incluso los exportadores de energía como Qatar están sintiendo los efectos de los ataques iraníes contra sus instalaciones de producción.

Qatar prevé que tardará entre tres y cinco años en restablecer alrededor del 17% de su producción de gas natural debido a los daños, dijo Georgieva, mientras que la Agencia Internacional de Energía ha informado que 72 instalaciones energéticas han resultado dañadas en la guerra, un tercio de las cuales han sufrido daños significativos.

“Aunque la guerra terminara hoy, seguiría teniendo un impacto negativo en el resto del mundo”, afirmó.

La seguridad alimentaria es una preocupación

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, lo que provocó un fuerte aumento en el precio del petróleo crudo y del gas natural licuado.

El precio de referencia internacional del crudo Brent se situó cerca de los 110 dólares el lunes, mientras que los precios de referencia al contado procedentes de Oriente Medio cotizaban con una prima considerable.

Los directores del FMI, la AIE y el Banco Mundial anunciaron la semana pasada que coordinarían esfuerzos para evaluar los efectos energéticos y económicos de la guerra.

Georgieva afirmó que el FMI también estaba colaborando con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el tema de la seguridad alimentaria.

El Programa Mundial de Alimentos declaró a mediados de marzo que millones de personas se enfrentarían a una hambruna aguda si la guerra se prolongaba hasta junio. Georgieva afirmó que el FMI aún no preveía una crisis alimentaria, pero que esta podría producirse si se interrumpía el suministro de fertilizantes.

Con información de Reuters