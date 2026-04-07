Refrenda Marco Bonilla con CANACINTRA seguir impulsando a las PYMES de Chihuahua.

-Recibió en su despacho al presidente local Sergio Gramer Quiñones.

El alcalde Marco Bonilla sostuvo una reunión con Sergio Gremer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Chihuahua, en la que dialogaron sobre estrategias conjuntas para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del municipio.

Durante el encuentro, se abordó la importancia de impulsar a los proveedores locales mediante herramientas que eleven su competitividad, como certificaciones internacionales tipo ISO, en las que ya se ha trabajado de manera coordinada. Estas acciones buscan que las empresas chihuahuenses cuenten con mayores capacidades para crecer, innovar y posicionarse en nuevos mercados.

Asimismo, se destacó la relevancia de mantener una relación sólida y permanente entre el Gobierno Municipal y el sector empresarial, apostando al fortalecimiento de la industria y la manufactura como pilares fundamentales para el futuro de Chihuahua.

El alcalde Marco Bonilla reiteró su compromiso de continuar generando condiciones que favorezcan el crecimiento económico, al señalar que el trabajo conjunto con organismos empresariales se traduce en más oportunidades y una mejor calidad de vida para las y los ciudadanos.

Por su parte, Sergio Gremer expresó que CANACINTRA busca consolidarse como una cámara aspiracional, que no solo represente a empresas consolidadas, sino que también impulse a aquellas que están en proceso de crecimiento, mediante apoyos, capacitación y herramientas que generen valor real.