Detienen a presunto policía estatal tras agredir a balazos a mujer en La Numero 4

Un hombre que se identificó como elemento de la Policía Estatal fue detenido por agentes municipales tras ser señalado como el presunto responsable de haber lesionado con arma de fuego a una mujer durante la madrugada de este sábado.

El incidente ocurrió al exterior del centro nocturno “La Número 4”, ubicado sobre la lateral del Periférico de la Juventud, casi en el cruce con la avenida Juan Escutia, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de 30 años de edad, recibió un impacto de bala en una de sus piernas. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital para su atención médica.

El presunto agresor fue identificado como César Alberto de la Cruz Rodríguez, quien al momento de su detención se ostentó como policía estatal. A esta persona se le aseguró un arma de cargo tipo Glock calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada en el hecho, así como un vehículo Nissan Versa de color blanco.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones del caso.