Madres buscadoras protestan en partido México-Portugal: “La presidenta no acepta la crisis de desaparecidos”.

Expansión Política

Yarek Gayosso y Dulce Soto

Las buscadoras demandaron acciones para localizar a sus hijos desaparecidos con una manifestación en el Estadio Banorte, donde se juega el México-Portugal, partido previo al Mundial 2026.

Frente al Estadio Banorte, madres buscadoras de la Ciudad de México y Sinaloase manifestaron paravisibilizarla crisis de desapariciones forzadas en el país . Las familias protestaron antes de que iniciara el partido entre México y Portugal, un juego amistoso previo al Mundial de Futbol 2026.

Con pancartas y las fichas de búsqueda de sus hijos, las mujeres demandaron a las autoridades no minimizar este problema, que alcanza más de 132,000 desaparecidos a nivel nacional.

“No jueguen con nuestro dolor”, clamaron las mujeres de los colectivos Madres del Ajusco y Una Luz en el Camino.

Madres buscadoras pegan cárteles

En medio de la efusividad colectiva por el partido amistoso de México y Portugal, los colectivos de madres levantaron la voz y pegaron las fichas de búsqueda de sus familiares.

“¡México campeón, en desaparición!”, gritaron previo a la reapertura del Estadio Azteca que este sábado se reinaugura con su nuevo nombre: Estadio Banorte.

Atrás, el coloso de fondo y mares de personas que ingresaban para ver la reapertura del inmueble, el único que ha sido tres veces sede mundialista.

La Ciudad de México, una de las sedes del Mundial que arranca el 11 de junio, enfrenta su propia crisis. Denunciaron que en la capital hay 6,000 personas desaparecidas y no localizadas.

Algunas de esas desapariciones ocurrieron en el Ajusco , un parque del sur de la capital ubicado a unos tres kilómetros del estadio.

Es el caso de Ana Amelí García, desaparecida ahí el pasado 12 de julio. Su madrina Mónica acudió a la protesta este sábado para recordar a las autoridades que la familia sigue buscando.

“Hay mucha indiferencia de la gente, mucha indiferencia del gobierno. Nos dicen que toda la gente se va porque quiere, que se fue con el novio”, señaló.

Las declaraciones y la protesta llegan un día después de que el gobierno federal presentara una actualización de las cifras de desaparecidos , donde reduce el número de desapariciones y se insinúa que algunas ausencias son voluntarias.

“La presidenta no acepta que tenemos una crisis de desaparecidos”, reprochó Mónica.

En la manifestación también participaron madres de varios jóvenes desaparecidos recientemente en Mazatlán, Sinaloa. Entre ellas, Brenda Valenzuela. Es la mamá de Carlos Emilio Galván.

El joven de 21 años desapareció el 5 de octubre del año pasado tras salir de un bar del malecón.

Otros activistas también protestaron este sábado en el Estadio Banorte. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Protestas de activistas en Estadio Banorte

Las horas previas al partido de México contra Portugal fueron caóticas. Cientos de fans llegaron al estadio, algunos jugaron futbol callejero afuera. También se registraron bloqueos de vialidades.

Otros activistas protestaron también por el derecho al agua. Habitantes de Santa Úrsula, donde se ubica el estadio, reclaman que las obras por el Mundial de Futbol 2026 está dejando a las colonias aledañas sin agua.

Un grupo adicional se manifestó por la liberación de Palestina, que mantiene un conflicto armado con Israel.

Operativo de seguridad en el partido México vs Portugal

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad que pone a prueba sus capacidades antes de la Copa del Mundo.

Operativo de seguridad en el Estadio Banorte por el partido México vs Portugual. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

El despliegue de seguridad incluye una Célula de Inteligencia y Operaciones Especiales para coordinar en tiempo real todo el operativo por aire y tierra.

También se desplegaron vehículos federles blindados, tipo Black Mamba, camionetas de la Guardia Nacional con personal armado y suburban blindadas de la Secretaría de Seguridad.