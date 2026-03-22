Refrenda Gobierno del Estado compromiso con el magisterio federal.

-Con la firma del Acuerdo, se da certeza en el apoyo de becas, bonos de recuperación, reconocimientos y premios por el Día del Docente.



La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), en coordinación con la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), llevó a cabo la firma del Acuerdo para el Otorgamiento de Bonos e Incentivos, en beneficio de las y los trabajadores del magisterio federalizado en la entidad.



Este convenio permitirá fortalecer las condiciones laborales y prestacionales del personal docente y administrativo, tanto en servicio como en situación de retiro, al contemplar apoyos en materia de becas, bonos de recuperación, reconocimientos y estímulos con motivo del Día del Docente, así como acciones orientadas a la capacitación y profesionalización continua.



Entre los beneficios establecidos, destaca una aportación adicional dirigida a personas pensionadas y jubiladas cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario correspondiente a una plaza inicial de personal docente en activo, contribuyendo así a mejorar su bienestar económico.



El acuerdo fue suscrito por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez; y el secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, con la presencia del representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, José Rigoberto Guevara Márquez.



Con acciones como esta, el Gobierno del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso con el magisterio federal, al impulsar mejores condiciones laborales y reconocer su labor como pilar fundamental en la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de la calidad educativa.

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