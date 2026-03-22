ALERTA: Instalarán lámparas LED en el Periférico de la Juventud el lunes y martes por la noche.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa a la ciudadanía por trabajos de modernización del alumbrado público con tecnología LED en los bajo puentes del Periférico de la Juventud que cruzan con la avenida Homero y en la Universidad de Oxford los días lunes y martes a partir de las 11:00 de la noche.

Estas acciones, impulsadas por el alcalde Marco Bonilla, reflejan un compromiso que sí se cumple: brindar espacios más seguros, iluminados y dignos para todas y todos.

Los trabajos se realizarán en un horario de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana, por lo que se invita a las y los conductores a manejar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en la zona.

Cada luminaria que se enciende es un paso más hacia una ciudad que protege y acompaña. Se agradece la comprensión de la ciudadanía y se hace un llamado a conducir con responsabilidad, para que todas y todos podamos regresar con bien a casa.