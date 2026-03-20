Urge Sheinbaum a la banca a expandir el crédito y admite falta de crecimiento.

Diario de Mexico

By Israel Campos Montes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado directo al sector financiero para que incremente el flujo de financiamiento, con un énfasis especial en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

En el marco de la 89 Convención Bancaria celebrada en Cancún, Quintana Roo, la mandataria señaló que, aunque la banca ha realizado aportaciones significativas, es necesario que refuerce su apoyo para consolidar un crecimiento económico que sea beneficioso para todos los sectores de la población, puesto que es un pendiente de las autoridades federales.

La jefa del Ejecutivo federal reconoció la necesidad de elevar los índices de expansión del país, tras registrarse un incremento de 0.8% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2025 y proyecciones de analistas que sitúan el crecimiento de este año en 1.5%.

A pesar de estas cifras, Sheinbaum Pardo resaltó avances sociales significativos, como la salida de la pobreza de 13.5 millones de personas en el último sexenio, un logro que calificó como histórico para la región.

En cuanto a la estabilidad macroeconómica, destacó que el peso mexicano mantiene su fortaleza y que la inflación permanece bajo control.

Asimismo, subrayó la efectividad de las medidas para mitigar el alza en los combustibles, logrando que el precio de la gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro.

INFRAESTRUCTURA Y SOBERANÍA ENERGÉTICA

Como parte de su estrategia para fomentar el desarrollo, la presidenta mencionó el envío de una iniciativa de ley al Congreso orientada a estimular la inversión en infraestructura estratégica mediante modelos de participación pública y mixta.

En el sector energético, detalló los siguientes objetivos para el año 2030:

• Generar 30 mil megavatios adicionales de energía eléctrica.

• Alcanzar una cuota de 48% de energías renovables en la matriz nacional.

• Implementar un esquema de operación con 54% de participación pública y 46% privada, el cual ya ha captado el interés de cientos de proyectos.

Respecto a la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó sobre una gestión financiera que permitió reducir su deuda en 13% entre 2024 y 2025, manteniendo una producción diaria de 1.8 millones de barriles.

Además, indicó que se ha fijado la meta de disminuir la dependencia del gas natural importado, pasando de 75 a 50%.

INICIO DE LAS NEGOCIACIONES DEL T-MEC

En el cierre de su intervención, Sheinbaum Pardo calificó como una “gran noticia” el arranque de las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

Aunque admitió que el entorno internacional ha cambiado respecto a años anteriores, expresó una postura optimista y de unidad para enfrentar los retos del tratado comercial.

IMCM