Sheinbaum cuestiona a la Corte por “esconder” compra de 151 vehículos

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe explicar por qué reservó la información sobre la adquisición de 151 vehículos.



Agregó que, en su opinión, “todo” debe ser transparente, ya que los datos sobre modelos adquiridos, costo y fecha de compra quedaron reservados por cinco años bajo el argumento de que su difusión compromete la seguridad de los integrantes de la Corte.

“Habría que revisar, habría que preguntar al Poder Judicial si es que reservaron esta información, por qué la reservaron. Mi opinión es que todo tiene que ser transparente”, comentó en la mañanera de este 20 de marzo.

Corte compró camionetas de casi 2 millones de pesos

Esta no es la primera polémica en torno a vehículos de ‘lujo’ a disposición de las y los ministros del máximo tribunal. A principios de año, se evidenció la adquisición de nueve camionetas con supuesto blindaje para cada titular.

Se trata de camionetas Jeep Cherokee de modelo reciente, con un costo individual de entre un millón y un millón 777 mil pesos, sin considerar las adaptaciones de blindaje.

La información provocó revuelo por el discurso que impulsan los ministros sobre el fin de los privilegios y la austeridad.

Al respecto, la SCJN emitió un comunicado para explicar que la compra de los vehículos se basó en el Acuerdo General de Administración 2019, que establece que las unidades deben renovarse cada cuatro años o antes si su estado pone en riesgo la seguridad de los ministros.

“Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad”, se lee en la tarjeta informativa.