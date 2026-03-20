Lista convocatoria al Premio “María Esther Orozco Orozco”

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes; la regidora Myrna Monge, presidenta de la Comisión de Educación, presentaron la convocatoria al Premio al Mérito Docente “María Esther Orozco Orozco” 2026.

Está dirigida a docentes en activo de instituciones públicas y privadas dentro del municipio, sin restricción por lugar de nacimiento. No podrán participar quienes hayan resultado ganadores en ediciones anteriores, ni funcionarios municipales en funciones o sus familiares directos.

El premio contempla cuatro categorías: Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior (pregrado y posgrado), así como niveles especiales que incluyen educación especial, física, artística e indígena.

Las y los interesados deberán presentar dos archivos digitales en formato PDF: uno con datos personales, que incluya identificación oficial, CURP, currículum vitae y constancia laboral; y otro con evidencia profesional, que contenga un informe detallado de su labor docente, así como material de respaldo.

La fecha límite para la recepción de documentos será el 24 de abril de 2026, en la oficina de la regidora Myrna Monge, ubicada en el Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, en el Centro de la ciudad.

El reconocimiento consistirá en una medalla conmemorativa de plata con baño de oro, así como un estímulo económico equivalente a por lo menos 300 UMAs. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 15 de mayo en donde serán cuatro ganadores o ganadoras.