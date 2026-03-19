Más informados para su futuro: jóvenes conocen ofertas universitarias en EXPO Vocación 2026.

Gracias al Gobierno del Estado, Municipal y TV Azteca se llevó con éxito este evento para que estudiantes continúen profesionalizándose.

El Gobierno Estado, Municipal y TV Azteca Chihuahua, impulsaron el futuro de miles de jóvenes con la jornada de EXPO Vocación 2026 donde estudiantes de nivel medio superior conocieron de primera mano la oferta educativa disponible para tomar decisiones informadas sobre su carrera profesional.

Para el alcalde Marco Bonilla es importante hacer alianzas para destinar espacios al fortalecimiento de la toma de decisiones en materia educativa y el desarrollo integral de la juventud.

Esta estrategia brindó a las y los estudiantes herramientas, orientación y claridad para definir su trayectoria académica.

Asimismo, se generaron oportunidades reales al acercar a las y los jóvenes a universidades públicas y privadas, facilitando su participación mediante apoyo en transporte y logística, lo que permitió ampliar el alcance del programa.

En respuesta a la necesidad de orientación vocacional, se implementó una estrategia integral que incluyó módulos informativos, interacción directa con instituciones educativas y conferencias motivacionales, como la impartida por Gon Curiel.

Estas acciones fortalecieron la confianza de las y los jóvenes, les permitieron resolver dudas y comparar opciones en áreas clave como ingeniería, tecnologías de la información y aeronáutica. Desde 2017, este espacio ha beneficiado a más de 15 mil estudiantes.