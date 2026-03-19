Invita UPNECH a cursar estudios de licenciatura o posgrado.

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) anunció el inicio del periodo de entrega de fichas de nuevo ingreso, para cursar alguno de sus programas de Licenciatura o Posgrado.

El periodo para el trámite abrió el 16 de marzo y finaliza el 5 de junio; la aplicación del examen de admisión para las y los aspirantes a cursar alguna licenciatura presencial será el 13 de junio, y la publicación de resultados el día 26 del mismo mes.

En el caso del Área de Posgrado, el proceso de admisión será de acuerdo a como lo dictamine cada Unidad Académica.

La rectora de la UPNECH, Graciela Aída Velo Amparán, precisó en rueda de prensa que la institución cuenta con 12 unidades académicas ubicadas en Camargo, Chihuahua, Creel, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Ciudad Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Hidalgo del Parral y su Unidad Virtual.

Agregó que en licenciaturas cuentan con las especialidades en Pedagogía, Intervención Educativa, en Educación y Desarrollo Comunitario, y en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, las dos últimas, con un contexto de atención en las zonas prioritarias de la región serrana.

Para mayor información, las y los interesados pueden acceder a la página oficial www.upnech.edu.mx, donde encontrarán las bases y requisitos completos.

El secretario Académico de la institución, Jorge Burceaga Montoya, agregó que disponen de 10 programas de posgrado: maestrías en Educación, Educación Básica, Educación Campo Práctica Docente, en Gestión Educativa, Educación Intercultural, Educación Campo Práctica Docente e Integración Cultural, en Educación Rural y en Intervención Pedagógica.

Además, para el próximo ciclo escolar se abrirá la Especialidad en Estudios de Género y el Doctorado en Educación, todos ellos en modalidad mixta.

Por su parte, la Unidad Virtual oferta para la nivelación de docentes en activo la Licenciatura en Educación Preescolar o en Educación Primaria.

También las maestrías en Educación Básica, en Educación Media Superior, en Educación Rural, y el Doctorado en Desarrollo Educativo con Énfasis en Formación de Profesores.

La UPNECH en sus 12 Unidades Académicas, hace extensiva la invitación con la finalidad de brindar las herramientas necesarias a las y los prospectos, para que evalúen las opciones educativas que tienen a su alcance y elijan la opción que mejor se adapte a sus posibilidades y deseos de formación profesional.