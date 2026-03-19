Exige diputada Herminia Gómez reconocer la capacidad jurídica de las personas con Síndrome de Down.

La diputada Herminia Gómez Carrasco, del Grupo Parlamentario de morena, presentó en el Congreso del Estado de Chihuahua una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down.

En el marco del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, la legisladora realizó la lectura de esta iniciativa y proyectó un material audiovisual con el objetivo de concientizar a las y los presentes sobre la importancia de la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con esta condición. Asimismo, entregó a las y los legisladores calcetines diferentes como símbolo de apoyo y para sumarse a esta conmemoración.

La propuesta tiene como objetivo reconocer plenamente la capacidad jurídica de las personas con Síndrome de Down, garantizando su derecho a tomar decisiones por sí mismas, con los apoyos que libremente elijan, respetando su voluntad, autonomía y dignidad.

Actualmente, la legislación contempla esquemas que pueden sustituir la voluntad de las personas, lo cual ya no está alineado con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, la iniciativa busca eliminar estas prácticas y promover un modelo basado en apoyos para la toma de decisiones.

Con esta reforma, se pretende fortalecer la inclusión y asegurar que las personas con Síndrome de Down ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente.