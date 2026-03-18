Viajará Ugrch a Washington por reunión referente a la exportación de ganado
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, tendrá un viaje a Washington, este viernes 20 de marzo, a fin de reunirse con autoridades y buscar la reapertura de la frontera al ganado chihuahuense.
Al respecto, Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, manifestó que buscan cuadrar agenda para poder acompañar a la Unión Ganadera en dicha reunión.
“Estamos próximos a celebrar nuestra asamblea anual y esperamos poder celebrar buenas noticias para las 52 asociaciones ganaderas”, refirió Bustillos.