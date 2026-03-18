Advierte De la Peña sobre riesgos del “Plan B”

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, llamó a mantenerse atentos ante lo que calificó como intentos de aprobar “por debajo de la mesa” modificaciones relacionadas con el denominado Plan B de la reforma electoral, luego de que no prosperara la propuesta inicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario estatal señaló que, desde su perspectiva, la nueva propuesta podría representar una transgresión a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía de los municipios, al pretender establecer criterios centralizados desde el ámbito federal. Indicó que el llamado Plan A buscaba concentrar el control en las cámaras legislativas y, al no concretarse, ahora se impulsa una alternativa que ampliaría su alcance hacia los estados. “Se quiere ver al país desde el escritorio en la Ciudad de México y homologarlo como si todo México fuera igual”, expresó.

De la Peña Grajeda sostuvo que durante los últimos siete años el partido en el gobierno federal ha vulnerado, en su opinión, elementos fundamentales del Pacto Federal, por lo que insistió en analizar a fondo el contenido de la propuesta y sus posibles implicaciones. Añadió que es necesario revisar no solo el texto de la iniciativa, sino también la intención detrás de los cambios que, afirmó, podrían intentarse aprobar sin suficiente discusión pública.