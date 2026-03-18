Incendian dos camionetas una de ellas blindada y vivienda en el Campo 115

Una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad se registró la noche de ayer tras la incursión de un comando de civiles armados en el Campo Menonita número 115, situado en la ruta que conecta al Seccional de Rubio con el municipio de Bachíniva.

El grupo armado arribó a una propiedad donde se encontraba estacionada una camioneta Chevrolet Suburban con blindaje, la cual fue blanco de un ataque incendiario. El fuego no solo consumió por completo la unidad blindada y un segundo vehículo compacto, sino que también causó daños estructurales de consideración en el área de la cochera de la vivienda.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Manitoba desplegaron un operativo para sofocar el siniestro.

Pese a la naturaleza violenta del evento, el reporte preliminar indica lo siguiente:

Sin víctimas: No se localizaron personas lesionadas en el sitio.los

Sin privaciones de la libertad: No hubo reportes de personas sustraídas de la propiedad.

Daños totales: Los vehículos fueron declarados pérdida total.

Debido a las características de la unidad afectada (blindaje), se presume que el ataque fue dirigido; sin embargo, las autoridades estatales aún no han emitido un posicionamiento oficial ni se ha confirmado si el inmueble funcionaba como casa de seguridad.

La zona permanece bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad pública.

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