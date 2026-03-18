Cervecería “El Güero” más segura para mujeres; se suma al programa “Noche Segura”

Con el objetivo de seguir fortaleciendo espacios seguros para las mujeres, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), informó que la Cervecería “El Güero” se integró al programa “Noche Segura”, tras capacitar a su personal en la implementación del protocolo de atención y en el uso de la aplicación “Yo Segura”.

Esta capacitación permite que el equipo del establecimiento cuente con herramientas claras para actuar ante situaciones de acoso o riesgo, brindando acompañamiento inmediato y, en caso necesario, canalización a las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de las mujeres.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez, destacó la importancia de continuar sumando espacios comprometidos con la seguridad de las mujeres, señalando que “estos espacios son fundamentales para que las mujeres puedan salir, convivir y divertirse con tranquilidad, sabiendo que cuentan con respaldo en caso de cualquier situación”.

El programa “Noche Segura” forma parte de una estrategia integral para prevenir la violencia contra las mujeres en espacios de convivencia, promoviendo la corresponsabilidad entre gobierno, sector privado y sociedad.

Si quieres conocer todos los establecimientos que cuentan con el protocolo Noche Segura, consulta bit.ly/BaresNocheSegura. Para más información llama al 072, extensión 2604 de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.