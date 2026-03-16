Sarampión en México: reportan más de 13 mil casos y muertes; CDMX registra decesos.

Publimetro

Por Alejandro Granados

El país enfrenta un repunte de sarampión con miles de contagios confirmados.

La Secretaría de Salud federal informó que entre el 1 de enero de 2025 y el 13 de marzo de 2026 se han notificado 33,892 casos probables de sarampión en México, de los cuales 13,408 han sido confirmados, de acuerdo con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE).

El reporte oficial también señala que, durante este periodo, se han confirmado 34 muertes asociadas al sarampión en distintas entidades del país, lo que mantiene encendida la alerta sanitaria ante el repunte de contagios.

Sarampión en México (Gemini)

Estados con defunciones por sarampión

Según el informe diario sobre el brote emitido por la Secretaría de Salud, las muertes se han registrado en 10 estados del país:

Chihuahua: 21

Jalisco: 4

Ciudad de México: 2

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

La presencia de defunciones en la Ciudad de México ha generado preocupación entre autoridades sanitarias, ya que se trata de una de las entidades con mayor densidad poblacional.

Casos en todo el país

El reporte también indica que los 32 estados de la República han notificado casos de sarampión, con registros en 433 municipios.

Entre las entidades con mayor número de contagios confirmados destacan:

Jalisco: 4,758 casos

Chihuahua: 4,532 casos

Chiapas: 852 casos

Ciudad de México: 555 casos

Michoacán: 368 casos

Se triplican casos de sarampión El estado de Querétaro acumula 22 casos de sarampión en este año/cortesía.

Niños, los más afectados

El informe epidemiológico señala que los grupos de edad más afectados son los menores de edad.

El mayor número de contagios se concentra en:

Niños de 1 a 4 años: 1,782 casos

Niños de 5 a 9 años: 1,569 casos

Adultos de 25 a 29 años: 1,569 casos

En términos de incidencia, la tasa más alta se registra en menores de un año, con 65.78 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por los grupos de 1 a 4 años (20.79) y 5 a 9 años (14.82).

Ante este panorama, autoridades sanitarias han reiterado el llamado a reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica, especialmente en niños, para evitar que el brote continúe expandiéndose en el país.