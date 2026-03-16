La democracia en riesgo.

Por: Francisco Flores Legarda

“La mayoría siempre tiene la razón,

pero en las elecciones la razón nunca tiene la mayoría.”

Jodorowsky

La democracia es acechada por el influjo del autoritarismo, pero también por el

mal desempeño de la clase dirigente y su desconexión de asuntos que exigen

atención. Este artículo trata de explicar tres temas que requieren espacio en la

agenda política.

Decir que la democracia está en recesión no es una sentencia alarmista.

Constituye un diagnóstico evidente. A las debilidades propias de los regímenes

democráticos, debemos agregar la influencia de factores exógenos. El

autoritarismo global que opera por la vía económica y a través del soft sharp

power, junto con las plataformas mediáticas, académicas e intelectuales en

Latinoamérica.

Pero la democracia latinoamericana también está acechada por el mal desempeño

de la clase dirigente y las instituciones que no han podido encarar tareas

pendientes para recobrar su perfil y afrontar los retos del futuro.

La institucionalidad democrática de los países latinoamericanos y las instancias de

coordinación internacional tienen asuntos por incluir en la agenda de discusión. El

contexto es adverso por la crisis económica pospandémica y la guerra entre una

potencia autoritaria (Rusia) y un país que busca acogerse a Occidente (Ucrania).

Sin embargo, no debería restar importancia a la necesidad de reformas políticas y

una mayor defensa de los ideales democráticos ante semejantes desafíos.

La democracia no se puede dar por sentada. No existe por inercia. La democracia

es una construcción constante. Protegerla requiere de observación, reflexión y

acción. La economía no es el único indicador a tener presente, y no solo con

seguridad se logra la estabilidad social. Si bien estas dos variables explican buena

parte de las crisis sociales que vive la región, otros asuntos también requieren

conversación.

Este artículo pone el foco en tres temas sensibles en materia de riesgo político

que todo gobernante latinoamericano debería tener sobre el escritorio: 1)

confianza en el sistema democrático, 2) emergencia ambiental y 3) migraciones

intrarregionales.

La principal amenaza a la democracia y a la recuperación de la confianza en el

sistema político es el ascenso de las autocracias. En la actualidad, se trata de

nuevos modelos de autocracia, que arman un sistema a medida, cuidando de una

forma tramposa las formas esenciales de la democracia (elecciones periódicas),

mientras un único sector controla todos los poderes y ataca las libertades.

Hoy día son comunes los casos de deterioro democrático en los que se evidencia

que, una vez en el poder, hay gobernantes que toman acciones para erosionar la

división de poderes y el equilibrio institucional. Esta situación ha sido ampliamente

abordada por Moisés Naím en su más reciente libro, La revancha de los

poderosos (Debate, 2022). Naím habla de los autócratas, es decir, que hacen uso

del populismo, la polarización y la posverdad.

Lamentablemente, como se explica en el informe Riesgo político en América

Latina (2022), «los mecanismos regionales creados para la protección de la

democracia, como la Carta Democrática Interamericana, no están actualizados

para afrontar estas amenazas, por lo que requieren de urgentes precisiones y

modernización para incrementar la eficiencia en su objetivo». He ahí una primera

tarea que urge revisar: el alcance y efecto de los acuerdos internacionales en

defensa de la democracia.

En el libro Cómo mueren las democracias (Debate, 2018) Levitzky y Ziblatt hacen

especial hincapié en este tipo de líderes autoritarios que arremeten contra las

instituciones desde dentro. A menudo no tienen necesidad de dar golpes de

Estado en el sentido clásico. En cambio, tienen el mismo resultado: degradar las

instituciones y anular a la oposición.

El cambio climático, la escasez de agua y la contaminación son temas ausentes

en la agenda de discusión política latinoamericana. No destacan entre los

principales asuntos sobre los que conversan los gobernantes en cumbres

regionales ni encabezan las agendas bilaterales.

En el caso México ya consumieron más del 60% de sus reservas de agua. Este

dato, entre otros, es más ignorado que conocido. Tampoco tiene prioridad el

debate sobre la ausencia de control a prácticas ilícitas ampliamente extendidas en

el territorio de la región.

Todo esto también incrementa el riesgo político. ¿Por qué? De acuerdo con el

informe Riesgo político en América Latina, la falta de políticas efectivas y acuerdos

regionales que organicen una gobernanza decidida en torno al tema, incrementa

«el riesgo de transitar a escenarios de mayor escasez, principalmente de bienes

públicos como el acceso al agua, un mayor impacto de los desastres naturales y,

en definitiva, agravar la vulnerabilidad de los países ante sus efectos».

La explosión de la migración interna en Latinoamérica, cuyo máximo exponente

desde 2015 es el exodo venezolano, exige repensar la migración intrarregional

como fenómeno y las normativas para regularizar la circulación y las

residencias de los ciudadanos migrantes en general. La pandemia generó una

contención del flujo migratorio entre los diferentes países. Sin embargo, tanto los

caminos y pasos irregulares como las solicitudes de refugio y asilo siguieron su

curso.

A medida que las políticas de flexibilización han permitido la reapertura de

fronteras, los caudales migratorios vuelven a su tamaño prepandemia. La falta de

coordinación intrarregional, la escasez de recursos para abordar el tema y la

debilidad de los Estados para organizar el movimiento migratorio son una falencia

que en los últimos años han incrementado el riesgo político de este asunto.

Esta marea alta de xenofobia es una expresión de la tensión social generada por

los inesperados flujos migratorios que no parecen cesar en el corto plazo. El tema

requiere un posicionamiento jerárquico en la agenda intergubernamental con miras

a generar mecanismos mancomunados que permitan articular soluciones a los

movimientos migratorios actuales y futuros.

Elementos que agregan complejidad son: el movimiento migratorio en la frontera

sur de Estados Unidos con Mexico, la nueva ola de migrantes cubanos que huyen

de la crisis en la isla y los desplazados por la violencia en Centroamérica. Si bien

son temas más notorios en la prensa, no encabezan las agendas de encuentros

multilaterales en la región.

Los tres asuntos descritos exigen su lugar en la agenda política de los países de la

región y en sus espacios de coordinación internacional. La garantía más fiable de

la democracia es su protección constante. Por esto, la élite dirigente no debería

obviar estos llamados de atención.

México vive una constante desviación de la democracia, el rechazo por parte

poder legislativo sobre la reforma electoral. A la presidenta le causo un gran enojo

político y personal, no se quiere enterar de que los partidos satélites de Morena,

también forman parte del juego reglas que buscan modificarlas. Estos reclaman

sus posiciones en el entramado electoral y desde luego los dineros con lo que

subsisten sus dirigentes.

Dice el pueblo me autorizo realizar todos los actos de gobierno que pretendo dice

la presidenta.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.