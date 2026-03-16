Ay!  como es cruel la incertidumbre.

Arturo Limón

En memoria de las más de 175 niñas de la escuela iraní masacradas por el ejército de los Estados Unidos a manera de holocausto, al inicio de su guerra declarada por fuego, el pasado 28 de febrero desde ese día todos estamos en incertidumbre.

¿Qué es la incertidumbre?

Se usa “incertidumbre” para expresar la falta de certeza o seguridad sobre algo futuro o desconocido, generando duda o inquietud, y se aplica en contextos cotidianos (futuro personal, política) y técnicos (ciencia, economía, medicina) para describir un estado de no saber qué pasará o no poder medirlo con exactitud, como en las mediciones científicas o riesgos financieros. Abrazar la incertidumbre es reconocer que, aunque no podemos controlar el futuro, tenemos la capacidad de adaptarnos y crecer a través de lo desconocido.

Aquí tienes algunas de las frases más célebres y profundas sobre este tema:

Voltaire : “La incertidumbre es una posición incómoda. Pero la certeza es una posición absurda”.

: “La incertidumbre es una posición incómoda. Pero la certeza es una posición absurda”. Séneca : “No hay viento favorable para quien no sabe adónde va”.

: “No hay viento favorable para quien no sabe adónde va”. Groucho Marx : “Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros” (reflejando la flexibilidad ante lo incierto).

: “Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros” (reflejando la flexibilidad ante lo incierto). Joan-Carles Mélich : La incertidumbre es un concepto clave que nos exhorta a pensar en un amplio espectro de interpretaciones sobre la ética y la vida.

: La incertidumbre es un concepto clave que nos exhorta a pensar en un amplio espectro de interpretaciones sobre la ética y la vida. Proverbio jurídico: “No se debe dejar dudoso e incierto lo cierto”.

Reflexiones sobre la incertidumbre

Crecimiento personal : Los momentos de desorientación, miedo e incertidumbre son necesarios para el autodescubrimiento y la evolución de las personas..

: Los momentos de desorientación, miedo e incertidumbre son necesarios para el autodescubrimiento y la evolución de las personas.. Aceptación : El error y lo imprevisto son partes fundamentales de la vida diaria; ser flexible permite adaptarse a los cambios y decepciones.

: El error y lo imprevisto son partes fundamentales de la vida diaria; ser flexible permite adaptarse a los cambios y decepciones. Duda : “La duda es la madre de la invención”, sugiriendo que la falta de certeza impulsa la creatividad.

: “La duda es la madre de la invención”, sugiriendo que la falta de certeza impulsa la creatividad. SOBRE LA DUDA

¿NETANYAHU EL PRIMER MINISTRO ISRAELI, murió consu hermano al chocar con un misil o esta vivo y regreso para contárnoslo con su sexto dedo?

¿FURIA EPICA O ERROR EPICO EPSTEIN? ¿con qué título pasará a la historia? esta intentona desmanteladora y posesiva emprendida por Israel y EU contra IRAN que ha resultado ser todo lo contrario.

OSCAR, ¿habrá un atentado durante la entrega del premio esta noche en California, se dará un ataque de falsa bandera, o alguien nos sigue contando mentiras ahora en Estados Unidos?

¿POR QUE LO QUE VEMOS EN LA GUERRA NO CORRESPONDE A LO QUE LEEMOS Y NOS REPORTAN ALGUNOS MEDIOS? Trump dice gane y lo están corriendo de todas sus bases del Golfo Persico y Oriente Medio.

¿ES TONTO O SE HACE? EL cara dura de Pete Hedget Jefe del Departamento de guerra que dijo “el estrecho de Ormuz no está cerrado, está abierto, solo que si pasas por ahí Irán te dispara” NO POS SI DIRIAN EN MI PUEBLO…

¿AHORA UN ALEMAN? PARA COLMO CANCILLER, la estupidez hecha primer ministro de apellido Mertz que pide al pueblo agredido, si al pueblo iraní que ya termine la guerra, ¡vaya cinismo de este tipo!

MILEI, no vale la tinta, pero me pregunto y le pregunto ¿qué puede hacer que un individuo que dirige un país tan importante como Argentina pueda decir

¡SOY EL MAS SIONISTA DE LOS PRESIDENTES DEL MUNDO!

LA PELICULA JAMAS CONTADA ¿Cuál es la relación entre esta guerra y el ocultamiento de los archivos Epstein?

ISLA KHARK( EN DODNE SE PROCESA EL 90% DEL PETROLEO IRANI) FUE ATACADA POR USA Y … El ataque a City Bank por parte de Irán en Abu Dabi y la embajada norteamericana en Irak y Teherán, como respuesta no les hace entendible que hay capacidad de responder por este pequeño DAVID QUE HA RESULTADO SER IRAN ANTE EL BICEFALO GOLIATH ¿REPRESENTADO POR ISRAEL Y ESTADOS UNIDOS?

ASI QUE POR FAVOR ¿Qué ALGUIEN ME SAQUE DE DUDAS EL POR QUE SE INCENDIAN LOS PORTAVIONES AMERICNAOS SI ESTAN A CIENTOS DE KLOMEROS DEL ALCANCE DE LOS MISILES IRANIES QUE POR CIERTO NO GOLPEAN COCINAS Y LAVANDERIAS?

Corolario

Habrá muchas más dudas a partir del lunes que los mercados y caigan una vez más y el petróleo siga saltando la barrera de los 100 dólares y habrá más problemas cuando se pida el pago en yuanes para pasar por el estrecho de Ormuz, vienen tiempos más difíciles, y las dudas y la incertidumbre crecerán, pero para ello la templanza es el antídoto, los iraníes la tienen y Trump y su pandilla ni la conocen así que el pronóstico puede predecirse, ES DESEABLE VUELVA PRONTO LA PAZ Y CERTIDUMBRE A LA REGION Y AL MUNDO POR EL BIEN DE TODOS.