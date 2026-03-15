Prevé CEPC viento y descenso de temperatura para las próximas horas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) prevé que, debido a la aproximación del frente frío 41, se prevé viento fuerte para las próximas horas y descenso de temperatura durante la madrugada del lunes.

Esta tarde se pronostican rachas de hasta 65 kilómetros por hora (km/h) en el área fronteriza y superiores a 45 km/h en Cuauhtémoc, Guerrero y Chihuahua (Majalca).

Las ráfagas podrían generar tolvaneras en los tramos carreteros Chihuahua-Juárez, Juárez-Janos y Allende-Parral.

Además se espera un descenso marcado en las temperaturas la madrugada del lunes, con heladas en la Sierra Tarahumara.

El lunes 16, las temperaturas máximas serán de 21 grados centígrados (°C) en la capital y 18°C en Ciudad Juárez.

El viento registrará velocidades de entre 35 y 45 km/h en gran parte del territorio estatal.

La CEPC recomienda evitar conducir si no es necesario, asegurar objetos en techos y balcones, alejarse de estructuras de riesgo como espectaculares, árboles o postes de luz, y protegerse de los cambios de temperatura, especialmente en la madrugada del lunes.

La dependencia estatal permanece en vigilancia constante y recuerda a la población que cualquier emergencia debe ser reportada de inmediato al número 9-1-1.