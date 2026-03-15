Les repiten la dosis.

Panteras de Aguascalientes vuelven a vencer a Adelitas.

Adelitas de Chihuahua ligó derrotas contra Panteras de Aguascalientes Femenil, tras caer 77-91 en el Auditorio Hermanos Carreón durante la Jornada 2 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil 2026. Chihuahua perdió su primera serie y se colocó 0-2 en un inicio de campaña, mientras que las vigentes campeonas sumaron su cuarto triunfo al hilo contra Adelitas incluyendo las Finales de la temporada anterior. Kaleena Mosqueda-Lewis encabezó al cuadro hidrocálido al sumar 28 puntos y ocho tableros, Roxanna Barahman anotó 17, Dyaisha Fair aportó 15 unidades, además la quinteta encestó 15 triples en la noche. Por Adelitas, Zaay Green volvió a liderar al equipo con 15 tantos, nueve asistencias y siete rebotes. Stasha Carey registró 13 anotaciones con siete tableros, NaJai Pollard terminó con 10 puntos, Anete Steinberga totalizó nueve unidades. Santiago Belza realizó un ajuste en relación a la quinteta que inició el compromiso anterior, comenzando con Zaay Green, Mia Loyd, NaJai Pollard, Alisia Jenkins y Kristina Higgins. Tal como se suscitó en el primer juego, el cuarto de apertura fue parejo hasta que las locales adquirieron la ventaja con los disparos en la larga distancia. Panteras castigó con seis triples en el periodo, incluyendo tres de Kaleena Mosqueda-Lewis en la ventaja por 24-20. El segundo cuarto fue físico y defensivo, mientras que el cuadro de Adelitas pasó al frente en las canastas de Alisia Jenkins incluyendo el doble y la falta. Roxanna Barahman y Dyaisha Fair comenzaron a concretar por el conjunto hidrocálido retomando el liderato justo al descanso con tanteador de 42-38. Situados en el tercer capítulo, las dirigidas por José Antonio Santaella adquirieron ventaja de doble dígito en el ataque de Kaleena Mosqueda-Lewis. Chihuahua descontó en las jugadas de Stasha Carey, además del aporte de Saide Peraza Vargas en ambos costados de la cancha. En 30 minutos el tanteador en el Auditorio Hermanos Carreón indicaba 67-61 en favor de Aguascalientes. Durante el último periodo, la visita intentó con la base armadora Zaay Green, no obstante, Panteras mantuvo el margen para firmar su segunda victoria en casa por marcador final de 91-77 colocándose entre los equipos líderes en las primeras jornadas. La siguiente serie para las Adelitas será la primera en casa al recibir al cuadro de Santas del Potosí el sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.