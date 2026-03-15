Isaac del Toro gana el Tridente en la Tirreno-Adriático 2026.

La Razón

Mexicano Isaac del Toro se adjudicó la Tirreno-Adriático 2026 para alcanzar así la victoria número 26 en su trayectoria como profesional.

Tras una etapa de 142 kilómetros que fue prácticamente de mero trámite y cuya meta cruzó con gran tranquilidad Isaac del Toro se adjudicó la Tirreno-Adriático 2026 para alcanzar así la victoria número 26 en su trayectoria como profesional.

Isaac del Toro conquistó su segundo triunfo en carrera por etapas luego del UAE Tour, que también fue de siete segmentos.

Isaac del Toronecesitó apenas ganar una etapa, la sexta, de 188 kilómetros, para quedarse con esta rodada en la que compitió como líder del UAE Emirates y estuvo siempre bien arropado por sus gregarios, con quienes cruzó juntos la meta la mañana de este domingo.

Isaac del Toro ya había asegurado el primer lugar en el podio en la General desde el sábado y en el recorrido de hoy sólo tenía que cuidar su ventaja y terminar el recorrido.

En el trazado de esta mañana, Isaac del Toro estuvo sólo varios kilómetros, incluso ya en el tramo llano que presentaba un circuito de casi 15 kilómetros al que se le tenía que dar cinco vueltas con una complicada chicana, antes de que sus coequiperos lo volvieran a escoltar y entonces cuidarlo para mantener su posición mientras que los de Alpecin, Bisma, Lidl y otras formaciones hacían el desgaste.

A falta de 92 kilómetros, el pelotón encabezado por Mathieu Van der Poel y Del Toro cazaron a los tres fugados tempranos de la jornada y después el neerlandés y el mexicano cruzaron en ese orden la meta intermedia de bonificación de montaña en Ripatransone.

La siguiente competencia de Isaac del Toro es la Milano-San Remo el próximo sábado, rodada de un día de 298 kilómetros, y en la que el año pasado terminó en el lugar 13.