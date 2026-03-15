Destacan estudiantes chihuahuenses en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026.

Proyecto de estudiantes del CBTa 90 de ciudad Cuauhtémoc, representará a México en la feria internacional Regeneron ISEF 2026, en Arizona

Estudiantes chihuahuenses de los niveles Medio Superior y Superior fueron galardonados en distintas categorías, durante su participación en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 (Femeci), que se desarrolló en San Carlos, en el estado de Sonora.

Esta Feria es el evento más importante de ciencia juvenil en el país, y es organizado por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).

Durante la competencia, los equipos chihuahuenses participaron en distintas áreas del conocimiento, como ciencias ambientales, ciencias básicas, ingenierías, medicina y ciencias de la salud, sistemas informáticos y ciencias sociales.

El proyecto “Biopelículas funcionales con harina de manzana adicionadas con hongos benéficos para aplicación agrícola”, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) 90, de ciudad Cuauhtémoc, obtuvo el segundo lugar en la categoría Agroindustria y Alimentos.

Con este resultado, el representativo del plantel ganó la oportunidad de participar en la Regeneron International Science and Engineering Fair, en Phoenix, Arizona, que es considerada la competencia preuniversitaria de ciencia y tecnología más importante del mundo.

El director general del Instituto de Innovación y Competitividad, Francisco Javier Turati Muñoz, dijo que estos resultados reflejan el talento, creatividad y compromiso de los jóvenes chihuahuenses, con la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Señaló que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico continuará el fortalecimiento del ecosistema estatal de ciencia, tecnología e innovación, para impulsar iniciativas que acerquen a más estudiantes a la ciencia y la tecnología, y se proyecte su talento en escenarios nacionales e internacionales.

Añadió que a través del Instituto de Innovación y Competitividad, el Gobierno del Estado impulsa el desarrollo de las vocaciones científicas y tecnológicas, mediante el fortalecimiento de espacios que fomentan la investigación, la innovación y el pensamiento crítico.

Proyectos galardonados de Chihuahua:

-Biopelículas funcionales con harina de manzana adicionadas con hongos benéficos para aplicación agrícola Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 90

Categoría: Agroindustria y Alimentos

Reconocimiento: Segundo lugar, nivel Medio Superior

-Preservación anatómica mediante técnicas de plastinación e inyección-corrosión – Colegio de Bachilleres Plantel 1

Categoría: Medicina y Salud

Reconocimiento: Segundo lugar, nivel Medio Superior

-Asistente vehicular de control y prevención de accidentes – Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Categoría: Sistemas Informáticos

Reconocimiento: Tercer lugar, nivel Superior