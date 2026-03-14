Soles alarga la serie

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En las acciones de las semifinales 2026 de la Liga de Basquetbol Estatal, el equipo de los Apaches de Chihuahua cayó en casa de los Soles de Ojinaga con un marcador de 85-80. Por los Apaches destacó el refuerzo Willie Reed con 21 unidades, 1 asistencia y 6 rebotes. Por el equipo de Ojinaga, brillaron Roberto Núñez con 14 puntos, 1 asistencia y 4 rebotes y Miguel Simón con 12 puntos, 2 asistencias y 10 rebotes.

Después de este resultado, la serie se mantiene viva para ambas quintetas y este viernes 13 de marzo, se jugará el cuarto encuentro de estas semifinales.

De imponerse los Apaches, accederían a la serie final de la LBE. De ganar el equipo local, la serie se pondría 2-2, por lo que se jugaría un quinto y último partido el próximo domingo 15 de marzo en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo.