Rescataron un punto

fuente: desdelasgradas

Los Bravos de FC Juárez empataron en casa frente a Rayados de Monterrey, con marcador de 2-2, en su partido por la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, disputado la noche de este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El conjunto fronterizo vino de atrás para rescatar un punto con goles de Jairo Torres y Óscar Estupiñán en el complemento.

Rayados se puso arriba con goles de Uros Djurdjevic al minuto 1 y de Jesús Manuel Corona al 45+9’. La reacción de los Bravos llegó con un gol de Jairo Torres al minuto 49 con un gran cabezazo luego de un buen servicio de José Luis Rodríguez por la banda izquierda. Óscar Estupiñán anotó el gol del empate al minuto 90 con un buen cobro de penal para poner el 2-2 definitivo y darle un punto al conjunto fronterizo.

Con este resultado los Bravos llegan a 11 puntos tras 11 jornadas disputadas, aunque con un partido pendiente. Los Bravos tendrán otro partido en casa este domingo cuando reciban a Tigres en la Jornada 12 del Clausura 2026, partido que iniciará a las 7:00 pm.