Emite Policía Municipal recomendaciones a escuelas para no caer en estafas

Ante la detección de casos de fraude a planteles escolares, la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, emite recomendaciones a directivos y asociaciones de padres de familia para que se mantengan alerta y no caigan en estas estafas.

Los delincuentes se contactan con maestros, directivos o miembros de la comunidad escolar a través de WhatsApp, haciéndose pasar como una asociación benefactora y ofrecen donaciones de material, mobiliario, o equipo de cómputo, solicitando el pago del flete.

La corporación exhorta a las instituciones a desconfiar de mensajes o llamadas con promesas muy llamativas, investigar a fondo a las presuntas empresas, no compartir información personal, y no realizar depósitos a cuentas personales.

El Gobierno Municipal ofrece la asesoría y atención a través de la policía Cibernética, en el teléfono 614-442-73-00 extensión 3214, en un horario de lunes a viernes de 8:30 am a 9:00 pm y sábados de 9:00 am a 3:00 pm.