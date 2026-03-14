EE. UU. y otros países enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz, afirma Trump

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Estados Unidos y otros países enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz para mantener abierta y segura la ruta marítima por donde pasa una parte importante del suministro mundial de petróleo.

El objetivo, precisó Trump, es mantener abierto y seguro el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por la guerra en Medio Oriente.

Por ello, instó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, países que se verían afectados por el cierre de esta ruta marítima, a desplegar buques navales para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz. Estas naciones, según el presidente Trump, podrían participar junto con Estados Unidos en el despliegue de barcos para mantener abierta la vía marítima.

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fuente: unotv