Unen esfuerzos Municipio y vecinos de la UP para limpiar el arroyo Chamizal

Con el compromiso de cuidar a las familias y mantener colonias más limpias y seguras, el Gobierno Municipal, a través de las direcciones de Obras Públicas, Mantenimiento Urbano y el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) llevó a cabo un operativo de limpieza en el arroyo Chamizal, ubicado en la colonia UP.

A esta jornada se sumaron vecinos y autoridades en un esfuerzo conjunto para recuperar este espacio y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.

A los trabajos de limpieza realizados por el Departamento de Maquinaria Pesada, se sumaron 50 cadetes del ISSCUU y colaboradores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento con un mismo objetivo: proteger su comunidad y mejorar su entorno.

Así se cumple el compromiso del alcalde Marco Bonilla de impulsar trabajos preventivos y estratégicos en distintos puntos de la ciudad, priorizando la seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida de las familias de Chihuahua Capital.

Gracias a este esfuerzo conjunto fue posible retirar alrededor de 70 metros cúbicos de basura y escombro que se encontraban acumulados en el arroyo, permitiendo que el agua fluya con mayor facilidad y reduciendo así el riesgo de inundaciones que puedan afectar a las viviendas cercanas.

Además de prevenir riesgos, este tipo de operativos también contribuyen a recuperar espacios que forman parte de la vida diaria de las colonias, fortaleciendo el trabajo en equipo entre ciudadanía y gobierno para construir una ciudad más limpia, ordenada y digna para todos.

El Gobierno Municipal reitera el llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en arroyos y espacios públicos, recordando que el cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida.