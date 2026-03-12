Reconoce Diputada Yesenia Reyes a quienes trabajan por la prevención de las adicciones en Chihuahua.

Chihuahua, Chih.- En su calidad de diputada local del Distrito 01 y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Yesenia Reyes participó en la Entrega del Premio Estatal de Prevención de las Adicciones, donde dirigió un mensaje de reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos, impulsan acciones para proteger la salud y el bienestar de la sociedad.

Durante su intervención, la legisladora destacó la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, así como de reconocer el compromiso de instituciones, organizaciones y ciudadanos que trabajan diariamente para generar entornos más sanos, especialmente para niñas, niños y jóvenes.

Yesenia Reyes subrayó que la prevención es una herramienta fundamental para construir comunidades más fuertes y con mayores oportunidades de desarrollo.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando, desde el Congreso del Estado y como presidenta de la Comisión de Salud, iniciativas y acciones que contribuyan al bienestar y la salud de las familias chihuahuenses.