Exige Jaime Torres al Gobierno Federal aclarar manejo de recursos de “La Escuela es Nuestra” en Chihuahua.

• Señala más de 606 denuncias por presunto mal manejo de recursos del programa

Chihuahua, Chih.- El diputado del PAN, Jaime Torres Amaya, presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exigir al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, que informe cuánto dinero del programa “La Escuela es Nuestra” se ha destinado a Chihuahua, cuántas escuelas reciben ese apoyo y si se han detectado irregularidades en su manejo.

El legislador explicó que este programa entrega recursos directamente a comités de padres de familia para mejorar planteles de educación básica y media superior, con apoyos que van de 200 mil hasta 1 millón 500 mil pesos por escuela, dependiendo de su matrícula. Señaló que a nivel nacional se han destinado más de 84 mil millones de pesos, por lo que consideró necesario conocer con precisión cómo se están aplicando estos recursos en la entidad.

Torres Amaya indicó que reportes oficiales registran 606 denuncias por presunto mal manejo de recursos relacionadas con el programa. Además, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades como apoyos duplicados por 1.15 millones de pesos, transferencias por 1.5 millones de pesos a tesoreros de comités escolares que ya habían fallecido, así como 573 millones de pesos cuyo uso no fue comprobado por 1,757 planteles educativos. “Lo que estamos pidiendo es información clara para saber cuánto dinero llega a Chihuahua, qué escuelas se benefician y si existen problemas en su aplicación”, expresó el diputado.

El legislador añadió que contar con esta información permitirá conocer con mayor precisión el impacto del programa en las escuelas del estado y fortalecer la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados a infraestructura educativa.