Francisco Sánchez presenta reforma para abolir registro de datos biométricos.

El gobierno no tiene por qué tener a los ciudadanos identificados en todo momento, no tiene por qué tenerlos geolocalizados en todo momento, ni estar al tanto de qué hablan con sus contactos. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar la reforma para derogar los artículos de la Ley General de Población que obligan a ciudadanos a tramitar su curp biométrica.

“Entregarle al gobierno la potestad de nuestra identidad es darle una carta blanca para ser extorsionados en cualquier momento, censurados en cualquier momento y, como hacen las dictaduras, despojados de nuestra dignidad y libertad de pensar en aras de una política de lo correcto. Cuando son solo ellos los que deciden qué es lo correcto”, señaló.

Con esta reforma de Francisco Sánchez se derogarían de la Ley General de Población los artículos que aprobaron los diputados de Morena para obligar a ciudadanos a entregar sus datos biométricos, acabando así con este requisito que se pretende imponer para acceder a cualquier trámite gubernamental.

Francisco Sánchez advirtió que esta Ley Espía, representa un doble peligro para los ciudadanos, en tanto que no solo estarán a merced del régimen, sino que este gobierno ha demostrado completa incapacidad de brindar seguridad a la información, siendo víctimas de hackeos constantes.

“Solo en este mes hackearon el Sat, al INE, al INFONAVIT, a los gobiernos del estado de México y Coahuila. Anteriormente han hackeado a la SEDENA, al Gobierno Federal, al IMSS, a la CFE, a la Guardia Nacional y a PEMEX”, indicó.