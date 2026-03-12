Invierte Gobierno del Estado más de 231 mdp en el desarrollo agropecuario de la región sur.

Durante 2025 el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invirtió más de 231 millones de pesos (mdp) en la región centro-sur de la entidad, en beneficio de más de 17 mil productores.

Las acciones se desplegaron en Julimes, Meoqui, Rosales, Delicias, Saucillo, La Cruz, Camargo, San Francisco de Conchos, Valle de Zaragoza, Rosario, Jiménez, López, Allende, Hidalgo del Parral, El Tule, Huejotitán, Coronado, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Matamoros.

Entre las acciones realizadas, se desplegó maquinaria para mejorar terrenos de cultivo y abrir caminos rurales para el traslado de insumos, cosechas, ganado y servicios, lo que generó una reducción de costos y mayor eficiencia para los productores.

En ese sentido se construyeron 68 presones y se rehabilitaron más de 4 mil 500 kilómetros de caminos rurales, en beneficio directo de más de mil 600 productores.

Con una inversión de 100 mdp se impulsaron obras para el uso eficiente y sustentable del agua, con apoyos a productores agrícolas y acuícolas.

Estas acciones incluyeron la construcción de bordos de captación y la implementación de sistemas de riego tecnificado, con el objetivo de modernizar y fortalecer la infraestructura hídrica estratégica en los municipios del sur del estado.

En apoyo al sector pecuario, el año pasado fueron invertidos más de 24 mdp en la entrega de pacas de rastrojo para más de 2 mil productores.

Estas acciones permitieron mantener activas las actividades ganaderas, proteger el hato y evitar pérdidas mayores, especialmente en una región donde este sector representa una de las principales fuentes de ingreso.

Adicionalmente, más de 6 mil 500 productores fueron beneficiados con insumos y apoyos productivos para los sectores agrícola, apícola y pecuario, con una inversión conjunta que superó los 60 mdp.

En materia de valor agregado fueron respaldados más de 200 proyectos de productores agroindustriales con una inversión superior a 12 mdp.