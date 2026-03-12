Anuncia Secretaría de Turismo la edición 2026 de la ExpoViaja en la ciudad de Chihuahua.

El evento reunirá a más de 50 expositores del sector turístico.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, anunció de manera oficial la edición 2026 de la ExpoViaja, que se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

El evento que este año celebra su 20 aniversario, reúne en un solo lugar la oferta turística regional, nacional e internacional, con el objetivo de acercar al público diversas opciones para planear sus próximas vacaciones.

En esta ocasión el costo de entrada será de 20 pesos, el cual permitirá el acceso durante ambos días. En caso de que el visitante adquiera algún servicio, la entrada será reembolsable.

Se contará con la participación de agencias de viajes, touroperadores, hoteles, prestadores de servicios turísticos locales y nacionales, así como aerolíneas.

A solicitud de la secretaría de Turismo, todos los expositores cuentan con su Registro Nacional de Turismo, lo que brinda mayor confianza y certeza a los consumidores.

Las y los asistentes podrán encontrar tarifas especiales, paquetes turísticos y asesoría especializada, así como información sobre diversos destinos regionales, nacionales e internacionales.

En el lobby del recinto, la dependencia estatal ofrecerá información turística del estado de Chihuahua para promover los destinos locales y despertar el interés de los visitantes.

En este punto además se contará con una experiencia digital inmersiva, donde a través de contenido en video se mostrará parte de la oferta turística, natural y cultural que Chihuahua tiene para ofrecer a visitantes nacionales e internacionales.

A su vez se contará con códigos QR que permitirán acceder a folletos digitales con información de las regiones turísticas del estado, así como a los calendarios de eventos de identidad turística y turismo de aventura.

La presentación fue encabezada por Germán Orrantia, director de Promoción Turística; Luis de la Riva, secretario técnico de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua; Adalberto Castro, representante de ExpoViaja 2026 y Raúl Flores, coordinador de ventas de VTO Operadora Mayorista.