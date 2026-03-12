Savage sigue en preparación rumbo a la Copa Horizon.

Repartieron goleadas.

A poco más de un mes de la participación del Club Savage de Chihuahua en la Copa Horizon en Houston, Texas, los próximos 25 y 26 de abril, la escuadra chihuahuense disputó su cuarto y quinto encuentro de fogueo, los pasados 10 y 11 de marzo, ante Latam y Titanes, respectivamente. Ambos partidos se celebraron en la Cancha de Futbol Karike. Primero, los salvajes derrotaron a Latam con un marcador de 5-0, ya para el segundo duelo de la semana, se impusieron al conjunto de Titanes al son de 9-1. Para Hugo ‘La Roca’ Puentes, uno de los referentes en la historia del equipo, más allá de los resultados estos compromisos frente a combinados locales, son de mucha importancia para llegar con buen ritmo a la competencia en los Estados Unidos. “Han sido partidos complicados que creo que ese es el objetivo, que nos toquen rivales fuertes para exigirnos al máximo y ha sido así”, apuntó el ariete. Sobre el presente del Club Savage, en donde se combina la experiencia de varios elementos con la llegada de algunos jugadores jóvenes que buscan un lugar en el equipo, Puentes habló al respecto. “El equipo se ha vuelto mucho más dinámico, creo que nosotros venimos a aportar la experiencia, ya que los chavos que se están integrando bien y la verdad están aportando bastante al equipo”. Además, Hugo ‘La Roca’ Puentes resaltó el esfuerzo que realizará la directiva encabezada por Joel Torres, en intentar hacer todo lo posible para que la franquicia regrese a lo más alto de la Major Arena Soccer League a finales de año. “Estoy agradecido con Joel Torres por tener esta iniciativa de querer regresar al equipo a la MASL. En lo personal te lo digo, todos los futbolistas tenemos la ilusión de seguir jugando a un nivel profesional. Es buena idea, Chihuahua se merece tener otra vez un equipo de futbol rápido profesional”, finalizó el juarense. La directiva y el cuerpo técnico comandado por Alan Domínguez, siguen valorando el armado del plantel que viajará a Houston, Texas. En pocos días se anunciarán los próximos partidos amistosos a través de las redes sociales oficiales del equipo