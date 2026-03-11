Un sueño hecho realidad conocer la Copa Mundial: promotores deportivos

Gracias a Arca Continental, más de 80 niñas, niños y entrenadores de escuelas de iniciación de fútbol disfrutaron de la experiencia única del Tour Internacional de la Copa Mundial de la FIFA en Chihuahua capital.

El municipio de Chihuahua se posicionó en el mapa internacional al ser una de las ciudades sede de la experiencia deportiva, al recibir la copa original de oro, misma que se entregará en el Mundial de Fútbol 2026.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro agradeció a Arca Continental la oportunidad de inspirar a las nuevas generaciones en el fútbol a través de esta experiencia.

“Una experiencia única, las emociones que los niños transmitieron, como entrenador y padre de familia, para nosotros los futboleros que iniciamos jugando con porterías de piedras, es un sueño hecho realidad conocer la copa del mundo”, expresó Joel Flores promotor deportivo del Municipio de Chihuahua.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, fueron las escuelas de fútbol de Riberas de Sacramento, Cerro de la Cruz, Cuarteles, Jardines de Oriente, Corredor Homero, Valle Dorado, Vistas Cerro Grande, Huerta Legarreta, Mezquites, Villa Juárez y Sierra Azul vivieron la experiencia del recorrido histórico del Mundial y de la selección mexicana.

En las instalaciones de Expo Chihuahua se recorrieron las salas temáticas con pantallas interactivas, además de la exhibición de artículos originales como uniformes de las selecciones mexicanas, Brasil, Argentina, España, Italia, balones de los mundiales, carteles, la crónica de jugadas, artículos coleccionables, encuestas y la esperada fotografía con el trofeo del Mundial FIFA.