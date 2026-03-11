Las batallas de nuestros Generales

POR: francisco flores LEGARDA

“80 cargas suicidas”

Los Cadetes de Linares

La vida política de México ha versado sobre el supuesto amor del pueblo hacia los políticos que los quieren mucho, reciben ordenes, es necesario servirlos para el progreso y el bienestar.

El pueblo se gana en la lucha en su momento como nuestros revolucionarios, ahora con la “política barata” que nos ofrece el partido oficial, al parecer necesitan otro Plutarco Elías Calles para que los ponga – al pie y al orden – .:

Por su parte sin mucho que decir lo oposición esperando una migaja de panda para alimentarse y un poco de agua para o atragantarse.

Aquí no frases, pensamientos de verdaderos estadistas que tienen un lugar en México y el Mundo.

Francisco Villa

Sobre la educación y el progreso:

«Yo prefiero pagar primero a un maestro y después a un general».

«La incultura es una de las desgracias más grandes de mi raza».

«Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente, nunca se hará República con gente ignorante».

Sobre la lealtad y la lucha:

«Yo, Pancho Villa, fui un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres».

«Mejor morir luchando por la libertad que ser un prisionero todos los días de tu vida».

«Soldado del pueblo y caudillo de mis soldados, servidor sincero y desinteresado de mi patria y de mi pueblo»

Frases célebres y de batalla:

«Fusílenlo, después averiguamos».

«Animo Cabrones que más adelante se pone peor».

«La revolución no es una manzana que cae cuando está podrida. Una revolución es una idea tomada por bayonetas».

«¡Viva México, cabrones!»

Sobre su visión de gobierno:

«El país debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el progreso».

Emiliano Zapata

“Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno”.

“La tierra es de quien la traja”.

“Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca”.

“Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”.

“El campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación y si se levantó en armas fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba”.

“Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo”.

“El pueblo no debe ser más que el dueño de su destino”.

Por el momento si soy pesimista, los lideres de los partidos políticos están frente el reparto de los candidatos para las elecciones del 2027. Todos contra todos. La reforma electoral presentada por la presidenta, a todos los políticos los tiene nerviosos y enfermos por el poder que se les puede escapar.

Termino:

Napoleón Bonaparte sobre José María Morelos y Pavón

“Denme dos Morelos y conquistaré el mundo”