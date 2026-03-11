ICHITAIP invita a la conferencia Mujeres Seguras en la era Digital

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), en el marco de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, invita al público en general a la conferencia Mujeres Seguras en la era Digital “Protección de Datos Personales con Perspectiva de Género”, que se realizará el próximo viernes 13 a las 9:00 horas en el museo Casa Chihuahua.

La conferencia será dictada por María de los Ángeles Guzmán García, Dra. en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y ex comisionada de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León, además de haber sido asesora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la oficina del Abogado General de la UNAM, del Tribunal Electoral de la CDMX, entre otros cargos más.

Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de SECIHTI (antes Conacyt).

En su formación académica se encuentra un Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores de España; Máster en Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, adscrito al Ministerio de la Presidencia en España; Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León.