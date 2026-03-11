EEUU destruyó 28 buques iraníes dedicados a colocar minas en el Estrecho de Ormuz

fuente: INFOBAE

Irán atacó este miércoles al menos dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz e impuso una exigencia sin precedentes: cualquier navío que pretenda cruzar el paso estratégico deberá obtener “permiso” de Teherán. Los Guardianes de la Revolución confirmaron haber alcanzado con proyectiles el portacontenedores de bandera liberiana Express Rome y el carguero tailandés Mayuree Naree, mientras el mando militar iraní advirtió que todos los buques vinculados a Estados Unidos, Israel o sus aliados serán considerados “objetivos legítimos”. La marina de Omán rescató a 20 tripulantes del Mayuree Naree, aunque tres personas seguían desaparecidas.

El bloqueo efectivo del estrecho, por donde transita normalmente el 20% del crudo y el gas natural licuado mundial, llevó a los líderes del G7 a reunirse por videoconferencia para coordinar una liberación masiva de reservas estratégicas de petróleo en conjunto con la Agencia Internacional de Energía. Alemania confirmó que la AIE solicitó a sus miembros liberar 400 millones de barriles y que cumplirá con el pedido, mientras Japón anunció que está dispuesto a actuar de manera unilateral antes del lunes sin esperar una decisión formal del organismo. Pese a ello, los precios del crudo subían más de un 5% en las primeras horas de la jornada.