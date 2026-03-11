Debaten en el Pleno de San Lázaro reforma electoral enviada por Sheinbaum

fuente: unotv

Durante la sesión, los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos fijarán la postura de sus bancadas sobre la reforma electoral. Cada grupo tendrá 15 minutos para presentar su posicionamiento ante el Pleno antes de que avance el procedimiento legislativo.

Debate en San Lázaro por reforma electoral de Claudia Sheinbaum

El orden de participación de los partidos en la Cámara de Diputados comenzará con Movimiento Ciudadano (MC), seguido por el PRI, PT, Partido Verde, PAN y finalmente Morena.

Cada coordinador parlamentario expondrá la postura oficial de su bancada respecto a la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum.

El debate forma parte de la discusión del dictamen de reforma electoral que ya fue turnado para su análisis en el Pleno de San Lázaro, donde legisladores de todas las fuerzas políticas presentarán argumentos a favor o en contra de los cambios planteados.

Tras concluir las intervenciones de los coordinadores parlamentarios, el siguiente paso será la votación del dictamen por parte de las y los diputados.